Анна Кошмал поскаржилася на шахраїв та попросила фанів про допомогу

Українська акторка театру і кіно Анна Кошмал поділилася, що стала жертвою шахраїв, які її дискредитують.

В Instagram-stories артистка розповіла, що хтось від її імені створив сторінку в соціальній мережі Tik Tok. Знаменитість поділилася, що невідомі публікують відео, де зображена вона, та використовують пісні скандальних виконавців, які зрадили Україну та підтримали російське вторгнення.

Тож, Анна Кошмал попросила прихильників допомогти їй. Акторка закликала поскаржитися на фейковий профіль, аби сторінку заблокували.

"Друзі, потрібна ваша допомога. Хтось створив профіль в Tik Tok та публікує мої відео під пісні зрадників! Буду вдячна, якщо поскаржитесь", - поділилася Анна.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Акторка показала, який вигляд має її справжня сторінка в Tik Tok, та закликала прихильників не вестися на фейкові профілі.

"Це моя справжня сторінка, не загубіть серед фейків", - закликала прихильників артистка.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва розповідала, що стала жертвою шахраїв. Артистка поділилася, як її намагалися обдурити недобросовісні організатори благодійних концертів.

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