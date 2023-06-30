Анна Тринчер ошеломила сходством со своей мамой-красавицей

Певица Анна Тринчер удивила поклонников сходством со своей мамой Жанной.

На своей странице в Instagram мать знаменитости поделилась улыбающимся селфи рядом с дочерью, которую они совершили на концерте Бейонсе в Варшаве. Анна с мамой успели сфотографироваться к началу долгожданного шоу.

Анна Тринчер с мамой / Фото: instagram.com/jannatrincher

Поклонники отметили в комментариях, что певица очень похожа на свою мамашу и наделали им комплементов в комментариях: "Какие красивые", "Любим вас", "Очень похожи", "Обе просто красавицы", "Красавицы".

Кстати, как оказалось, билеты на концерт любимой певицы Тринчер подарила самой родной в День матери. Вместе они смогли получить хорошие эмоции и насладиться шоу суперзвезды.

"Спасибо, Аня, за столь замечательный подарок на День Матери! Эмоции зашкаливают. Все было на очень высоком уровне", — написала Жанна.

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