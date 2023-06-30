Анна Трінчер приголомшила схожістю зі своєю мамою-красунею

Співачка Анна Трінчер здивувала шанувальників схожістю зі своєю мамою Жанною.

На своїй сторінці в Instagram мати знаменитості поділилася усміхненим селфі поруч з донькою, яке вони зробили на концерті Бейонсе у Варшаві. Анна з мамою встигли сфотографуватися до початку довгоочікуваного шоу.

Анна Трінчер з мамою / Фото: instagram.com/jannatrincher

Шанувальники відмітили у коментарях, що співачка неабияк схожа на свою матусю та наробили їм комплементів у коментарях: "Які гарні", "Любимо вас", "Дуже схожі", "Обидві просто красуні", "Гарнюні".

До речі, як виявилося, квитки на концерт улюбленої співачки Трінчер подарувала найріднішій на День матері. Разом вони змогли отримати гарні емоції та насолодитися шоу суперзірки.

"Дякую, Аню, за такий чудовий подарунок на День Матері! Емоції зашкалюють. Все було на дуже високому рівні", - написала Жанна.

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