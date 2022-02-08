Анна Тринчер показала, как выглядит ее фигура в бикини после увеличения груди

Артистка отдыхает в Египте.

Украинская певица Анна Тринчер нежится с женихом под теплыми лучами солнца в Египте.

Несмотря на то, что звезде нельзя купаться, поскольку прошло всего три недели с тех пор, как она перенесла операцию по увеличению груди, в чемодан Аня положила немало купальников. Поэтому 20-летняя знаменитость не упустила возможности и решила продемонстрировать, как выглядит ее фигура в бикини после маммопластики. В частности, Тринчер позировала в джакузи в ярком розовом комплекте.

В подписи к публикации знаменитость поделилась мыслями о новых формах.

"С одной стороны я очень рада, что сделала такой красивый аккуратный размер! У многих есть заблуждение, что если девушки делают грудь - то это обязательно должны быть огромные бидоны - это бред. Кто-то увеличивает свой, и без того хороший, размер, не спорю, а кто-то (я) делает грудь, потому что до этого её не было. Поэтому, этот размер для моих параметров идеальный! Но с другой стороны, как говорят: "Раз делать так делать" и я переживаю, что когда грудь станет на своё место, я пожалею, что не сделала больше", – призналась она.

Также Тринчер поделилась, что сейчас чувствует себя гораздо более сексуальной и мысленно уже примеряет тысячи платьев и топов, которые может носить. Впрочем, кроме восхищения она также, на удивление, стесняется бюста.

"Сегодня я на пару минут надела купальник и поняла, что я стесняюсь… Не понимаю, откуда у меня возникли эти чувства. Я ж всегда так мечтала сделать грудь и ходить с рубашкой на распашку, а теперь нужно привыкнуть к тому, что ещё одна часть твоего тела стала супер привлекательна", – добавила артистка.

Кроме того, исполнительница похвасталась формами в черном купальнике с вырезом в зоне декольте.

Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official

Напомним, Анна Тринчер сделала маммопластику в январе в этом году. Звезда сериала "Школа" мечтала об этом несколько лет, поскольку комплексовала из-за небольшой груди. Теперь знаменитость радуется третьему размеру.

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