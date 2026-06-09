Ариана Гранде разошлась с бойфрендом-актером после трех лет отношений

Итан Слейтер и Ариана Гранде / © Associated Press

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Американская певица и актриса Ариана Гранде разошлась с бойфрендом, актером Итаном Слейтером.

Об этом сообщает издание People со ссылкой на собственные источники. Пара несколько месяцев назад прекратила свои отношения, которые длились почти три года. Отмечается, что это решение не было спонтанным, а хорошо взвешенным. Инсайдер говорит, что знаменитости все тщательно обдумали, после чего и решили идти разными путями.

Несмотря на разрыв, Ариана Гранде и Итан Слейтер остались друзьями и поддерживают друг друга. Поэтому, очевидно, никаких драм или скандалов между ними не было.

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«Они разошлись мирно. Они уделили этому решению много времени и тщательно все обдумали, после чего решили пойти разными путями. Они до сих пор остаются друзьями и очень поддерживают друг друга. На самом деле они тихо разошлись еще несколько месяцев назад», — утверждает инсайдер.

Ариана Гранде и Итан Слейтер / © Associated Press

Отметим, об отношениях Арианы Гранде и Итана Слейтера стало известно в июле 2023 года. Парочка вместе снималась в фильме «Злая: Сказка о ведьме Запада», где между ними и закрутился роман. Поговаривали, что Слейтер ради Гранде бросил жену с маленьким ребенком. Однако другие источники утверждают, что роман знаменитостей начался, когда актер был не в отношениях.

Сейчас Ариана Гранде сосредоточена на певческой карьере. Артистка находится в концертном туре и готовит к релизу новый альбом. Кстати, недавно певица нарвалась на подозрения в плагиате выступления украинской звезды.

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