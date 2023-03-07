Автомобиль Оли Цибульской в Киеве забрали на штрафплощадку

Утро украинской певицы Оли Цибульской сегодня началось с неприятных сюрпризов.

Исполнительница выехала по делам и в спешке припарковала свой автомобиль в неправильном месте. За нарушение машину звезды отвезли на штрафплощадку. Об инциденте Оля рассказала в Instagram.

Фото: instagram.com/cybulskaya

"На самом деле, круто, что сейчас есть эта система "Киев Цифровой", в который пришло сообщение, что я не там припарковала, потому что иначе я бы подумала, что его своровали", — поделилась Цибульская.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Для того чтобы вернуть машину, Цибульской пришлось прислать фото своих документов и заплатить штраф в размере двух тысяч гривен. Большим плюсом, по мнению певицы, стало то, что благодаря цифровой системе сделать это можно очень быстро.

"На самом деле, вышло не так много времени. В Будапеште записаться к аллергологу, чтобы экстренно получить лекарство, я могла всего через две недели", — поделилась Оля.

Уже через несколько часов исполнительница была на штрафплощадке, чтобы забрать авто. Оля так рада была видеть свою машину, что даже поцеловала ее.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Фото: instagram.com/cybulskaya

Пообщалась Оля и с сотрудниками полиции, которые были рады видеть певицу, хоть при таких обстоятельствах. Звезда охотно сделала фото со стражами порядка.

"Люди поднимают мне настроение всегда", – написала Цибульская.

Фото: instagram.com/cybulskaya

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