Автомобіль Олі Цибульської в Києві забрали на штрафмайданчик

Ранок української співачки Олі Цибульської сьогодні розпочався з неприємних сюрпризів.

Виконавиця виїхала по справах та в поспіху припаркувала свій автомобіль у неправильному місці. За порушення машину зірки відвезли на штрафмайданчик. Про інцидент Оля розповіла в Instagram.

Фото: instagram.com/cybulskaya

"Насправді, круто, що зараз є оця система "Київ Цифровий", в який прийшло повідомлення, що я не там припаркувала, тому що інакше я б подумала, що його поцупили", - поділилася Цибульська.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Для того, щоб повернути автівку Цибульській довелося надіслати фото своїх документів та сплатити штраф у розмірі двох тисяч гривень. Великим плюсом, на думку співачки, стало те, що завдяки цифровій системі, зробити це можна дуже швидко.

"Насправді, вийшло не так багато часу. В Будапешті записатися до алерголога, щоб екстрено отримати ліки, я могли лише за два тижні", - поділилася Оля.

Вже за декілька годин виконавиця була на штрафмайданчику, щоб забрати авто. Оля так була рада бачити свою машину, що навіть поцілувала її.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Фото: instagram.com/cybulskaya

Поспілкувалася Оля і з працівниками поліції, які були раді бачити співачку, хоч і за таких обставин. Зірка залюбки зробила фото з правоохоронцями.

"Люди підіймають мені настрій завжди", - написала Цибульська.

Фото: instagram.com/cybulskaya

Читайте також: