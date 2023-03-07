Тоня Матвієнко повернулася до України: "Останній рік відчувала себе пташкою в клітці"

Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася радісними новинами – вона повернулася з-за кордону до України.

У своєму Instagram артистка зізналась, що у Великій Британії вона недобре почувалася і постійно хотіла повернутися додому. Тож 3 березня Тоня приїхала до України. Знову виїжджати за кордон знаменитість не планує.

"За все своє життя ніколи не уявляла, що прийдеться мешкати за кордоном. Неймовірно складно бути відірваною від родини, дому, друзів…Впродовж року в моєму особистому хіт-параді бажань срібну сходинку займало бажання "найскоріше повернутися додому, яке продовжує очолювати рейтинг, думаю, пояснювати не треба", - пояснила Тоня.

Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Артистка наголосила, що у Великій Британії почувалася некомфортно. Тим часом в Україні вона має чимало справ та турбот, і це тішить Тоню.

"Останній рік я відчувала себе пташкою в клітці. 3-го березня пташка випурхнула й не знає, на яку гілку сідати — величезна купа справ. Всього за три дні перебування вдома, на рідній українській землі, я заповнила емоційний вакуум, який утворилася в душі за час перебування на чужині. Отже, друзі, я вдома, у рідному Києві!" – поділилася зірка.

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