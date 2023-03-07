В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення.

Зранку вівторка, 7 березня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. Станом на 10:35 "почервоніли" всі регіони країни.

Про це стало відомо з мапи тривог.

Спочатку карта тривог виглядала хаотично: про небезпеку оголосили частково в різних частинах країни.

Мапа тривог станом на 10:33

Згодом "червоними" стали усі області.

Мапа тривог станом на 10:40

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

До слова, монітоингові канали пишуть про зліт МіГ-31К ВПС Росії - потенційного носія гіперзвукової ракети "Кинджал".

Нагадаємо, станом на ранок 7 березня Росія збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі. Загальний зал "Калібрів" складає 24 ракети. Наразі в акваторії моря чергує два надводних та два підводних ракетоносії ворога.

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