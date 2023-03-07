В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании.

Утром вторника, 7 марта, в Украине была объявлена воздушная тревога . По состоянию на 10.35 "покраснели" все регионы страны.

Об этом стало известно с карты тревог.

Первоначально карта тревог выглядела хаотично: об опасности объявили частично в разных частях страны.

Карта тревог по состоянию на 10:33

Впоследствии "красными" стали все области.

Карта тревог по состоянию на 10:40

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

К слову, мониторинговые каналы пишут о взлете МиГ-31К ВВС России — потенциального носителя гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Напомним, по состоянию на утро 7 марта Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Общий зал "Калибров" составляет 24 ракеты. В акватории моря дежурит два надводных и два подводных ракетоносителя врага.

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