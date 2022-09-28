Бедняков высмеял результаты псевдореферендумов оккупантов: "А почему не 102 процента"

Российские оккупанты провели так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, а пропагандисты уже начали показывать первые "результаты".

Россия продолжает вести захватническую политику. Страна-агрессор провела "референдумы" на оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Результаты псевдореферендумов просто шокировали телеведущего Андрея Беднякова. В частности, шоумен показал фото, на котором видно, как действительно голосуют люди. На снимке виднеется немало пустых бланков.

"Руzкий референдум", — подписал снимок телеведущий.

Андрей Бедняков высмеял результаты псевдореферендумов / Фото: instagram.com/biedniakov

Бедняков также отметил, что результаты псевдореферендумов вызывают только смех. Шоумен с сарказмом прокомментировал, почему Россия не нарисовала еще большие цифры. Также шоумен отметил, что население Запорожской области куда больше, чем утверждает страна-агрессор.

"А почему не 102 процента!? Еще: население Запорожской области — 1,638 млн", — отметил Андрей и добавил смайлик в виде клоуна.

Андрей Бедняков высмеял результаты псевдореферендумов / Фото: instagram.com/biedniakov

Отметим, что российские средства массовой пропаганды вечером, 27 сентября, принялись распространять информацию о завершении подсчета "голосов" на оккупационных "референдумах". Оккупанты "нарисовали", что за "присоединение" к ней высказались большинство жителей четырех областей Украины, которых заставили "голосовать" под дулами автоматов.

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