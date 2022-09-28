Бєдняков висміяв результати псевдореферендумів окупантів: "А чому не 102 відсотки"

Російські окупанти провели так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України, а пропагандисти вже почали показувати перші "результати".

Росія продовжує вести загарбницьку політику. Так, країна-агресорка провела "референдуми" на окупованих частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Результати псевдореферендумів просто шокували телеведучого Андрія Бєднякова. Зокрема, шоумен показав фото, на якому видно, як насправді голосують люди. На знімку видніється чимало порожніх бланків.

"Руzкий референдум", - підписав знімок телеведучий.

Андрій Бєдняков висміяв результати псевдореферендумів / Фото: instagram.com/biedniakov

Бєдняков також зазначив, що результати псевдореферендумів викликають лише сміх. Шоумен із сарказмом прокоментував, чому ж Росія не намалювала ще більші цифри. Також шоумен вказав на те, що населення Запорізької області куди більше, аніж стверджує країна-агресорка.

"А чому не 102 відсотки!? Ще: населення Запорізької області – 1,638 млн", - зазначив Андрій та додав смайлик у вигляді клоуна.

Андрій Бєдняков висміяв результати псевдореферендумів / Фото: instagram.com/biedniakov

Зазначимо, російські засоби масової пропаганди ввечері, 27 вересня, взялися поширювати інформацію про завершення підрахунку "голосів" на окупаційних "референдумах". Окупанти "намалювали", що за "приєднання" до неї висловилися більшість жителів чотирьох областей України, яких змусили "голосувати" під дулами автоматів.

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