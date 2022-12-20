Брэд Питт отпраздновал 59-летие в компании девушки младше его на 30 лет

Голливудский актер Брэд Питт отпраздновал свой 59-й день рождения 18 декабря в компании 29-летней фитнес-тренерши Инес де Рамон.

Папарацци запрыгнули в Калифорнии во время того, как они вместе выходили из машины возле места празднования дня рождения Питта. На фото, распространившихся по Сети, актер и тренер улыбались друг другу и общались мило.

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Кое-кто из инсайдеров сообщил Us Weekly , что Питт испытывает серьезные чувства к де Рамону, но пока они просто друзья.

"Бред влюблен в Инес, но официально они не встречаются. Они проводят время вместе как друзья и действительно наслаждаются обществом друг друга", — сообщил инсайдер.

Также в американских СМИ говорят, что Брэд и Инес планируют вместе встретить новогодние праздники.

Напомним, впервые пара запрыгнули вместе на свидании во время концерта Боно в Лос-Анджелесе. Тогда актер представил свою 29-летнюю подругу друзьям, актеру Шону Пенну и британскому музыканту Джимми Пейджу.

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