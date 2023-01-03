Брэд Питт встретил Новый год в компании девушки, которая младше его на 30 лет

У голливудского актера Брэда Питта, похоже, все серьезно с 29-летней фитнес-тренершей Инес де Рамон.

В частности, знаменитость провел Новый 2023 год вместе с девушкой. Пара встречала праздник в Мексике, где их и "поймали" папарацци, пишет Рeople.

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Источник также рассказал изданию, что пара действительно встречается и в их отношениях все прекрасно.

"Они встречаются. У них все хорошо. Никакого стресса. Бреду это нравится", — рассказал источник.

Отметим, слухи о том, что Брэд и Инес вместе начали распространяться осенью 2022 года. Впервые их увидели на концерте Боно, который состоялся в Лос-Анджелесе. Событие оскароносный актер посетил с Рамон и познакомил его со своими друзьями, режиссером Шоном Пенном и музыкантом Джимми Пейджем. Свой день рождения Брэд тоже встретил в компании Инес.

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