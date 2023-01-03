Бред Пітт зустрів Новий рік у компанії дівчини, яка молодша за нього на 30 років

Інсайдер розсекретив, у яких актор стосунках перебуває з молодою дівчиною.

У голлівудського актора Бреда Пітта, схоже, все серйозно з 29-річною фітнес-тренеркою Інес де Рамон.

Зокрема, знаменитість провів Новий 2023 рік разом з дівчиною. Пара зустрічала свято у Мексиці, де їх і "впіймали" папараці, пише Рeople.

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Джерело також розповіло виданню, що пара насправді зустрічається та в їхніх стосунках все чудово.

"Вони зустрічаються. У них все добре. Жодного стресу. Бреду це подобається", - розповіло джерело.

Зазначимо, чутки про те, що Бред та Інес разом почали ширитися восени 2022 року. Вперше їх побачили на концерті Боно, який відбувся у Лос-Анджелесі. Подію оскароносний актор відвідав із Рамон та познайомив її зі своїми друзями, режисером Шоном Пенном та музикантом Джиммі Пейджем. Свій день народження Бред теж зустрів у компанії Інес.

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