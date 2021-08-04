Бритни Спирс энергично станцевала в купальнике

Поппринцеса снова удивила своих подписчиков.

Американская певица Бритни Спирс, которая на днях в знак протеста обнажила грудь, запостила новое видео на страницу в Instagram.

На коротком видеоролике 39-летняя исполнительница танцует возле дома в двух разных купальниках. Сначала звезда красуется в голубом бикини в белую полоску, а затем в красном.

Бритни также надела соломенную шляпу, солнцезащитные очки и украшения на шею.

Фаны засыпали звезду комплиментами. В частности писали:

Имеешь замечательный вид, как всегда

Тебе идет голубой купальник

Голубой купальник в белую полоску на тебе замечательно выглядит!

Хорошо выглядишь!

Также поклонники поддерживали певицу в комментариях. Под сообщением они писали лозунг #FreeBritney.

Напомним, в течение 13 лет Бритни Спирс находится под опекой своего отца. Летом 2020-го сторонники стали замечать странные публикации в ее фотоблоге и решили, что она подает сигналы с просьбой спасти ее. Тогда фаны восстановили движение #FreeBritney, который начали еще в 2009-м.

В июне этого года Бритни впервые сделала публичное заявление в зале суда. Певица рассказала, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права.

Впрочем в начале июля Спирс проиграла в суде и осталась под опекунством отца. Однако звезда продолжает и дальше бороться за свои права.

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