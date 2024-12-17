Даниэль Салем впервые признался, как с экс-женой поделил общее имущество после развода

Телеведущий и актер Даниэль Салем впервые рассказал, как вместе с бывшей женой разделил общее имущество после развода.

Шоумен прожил с супругой Марией 17 лет в браке. За это время они успели обжиться общим имуществом в Одессе. Но, как признается Салем в программе "Ранок у великому місті", сейчас у него ничего нет. По словам ведущего, они с супругой все продали. Бывшие приняли такое решение из-за того, что Мария с их совместной дочерью находится за границей. Им нужны средства, чтобы обеспечивать себя там. Даниэль Салем также добавил, что имущество как таковое они не делили. Все средства с продажи имущества ведущий отдал бывшей супруге.

"Все было продано сразу. Для того чтобы как-то существовать за границей и как-то жить, нужно было все продать, чтобы были деньги. В Одессе ничего нет", — заверил шоумен.

Даниэль Салем с бывшей женой / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Кроме того, Даниэль Салем поделился планами на будущее. В настоящее время шоумен защищает Украину в составе рядов ВСУ. После окончания полномасштабной войны, знаменитость не собирается покидать войско. Как признался Салем, он подписал контракт и после победы Украины над Россией продолжит служить.

"Я подписал контракт. Когда все закончится нашей победой, иначе быть не может, я продолжу быть военным и буду работать для Украины", — заверил ведущий.

Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко рассказывала о разделе имущества. Артистка призналась, как с родными братьями поделила наследство покойной мамы Нины Матвиенко.

Читайте также: