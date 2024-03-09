Даша Астафьева откровенно рассказала, как семья бойфренда относится к ней

Украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась, в каких отношениях находится с семьей бойфренда.

Знаменитость утверждает, что с приходом в ее жизнь новых отношений многое произошло впервые. В частности, семья бойфренда впервые в жизне приняла ее с невероятным теплом. И призналась, что ее возлюбленный проявляет заботу и залечивает детские травмы.

"Я очень благодарна своему бойфренду за чувство, которое я очень давно потеряла: чувство семьи, когда тебя любят. Это первый бойфренд, семья которого меня любит. От них я не прихожу и не боюсь, что они скажут: "Ой, мы смотрели твои интервью…". И что же они там увидели. А это интервью, которые хранят бабушка и дедушка, смотрят, поддерживают, спрашивают как я, когда закончила (работать – прим. ред.)… Это невероятные ощущения. Это, кстати, первый человек, подаривший те ощущения, которых у меня не было в детстве, когда тебя хвалят, позволяют выбрать желаемое, когда делают, как ты просишь. Я всю жизнь страдаю от того, что меня лишали этого всего в детстве", – рассказала звезда в интервью Эмме Антонюк.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

К тому же Даша призналась, что большинство ее предыдущих отношений заканчивались именно из-за родителей ее парней, которые не воспринимали ее.

"Мне важно, чтобы меня воспринимали родители парней. И все отношения в основном заканчивались из-за того, что меня так и не восприняли родители. Потому что им было стыдно, что я голая, считали, что я тупая в интервью, не интересуюсь политикой, зарабатываю больше и унижаю парня, что он ленивый. И это почти все парни. Почему я на них велась, я не знаю", – объяснила артистка.

Напомним, недавно Даша Астафьева прокомментировала свои выступления в России до полномасштабного вторжения и объяснила, почему в свое время так поступала.

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