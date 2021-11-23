Даша Астафьева вспомнила, как чуть не сожгла бывшему квартиру

С артисткой произошел курьезный случай.

Украинская певица и модель Даша Астафьева недавно объявила, что разорвала отношения со своим женихом, бизнесменом Артемом Кимом.

Однако о бывшем артистке отзывается хорошо. В шоу Алексея Дурнева "Пожежа" Астафьева призналась, что последние отношения смело может назвать семьей. Напомним, что с Артемом Даша прожила под одной крышей пять лет.

"Последние мои отношения можно считать семьей. Это первый мужчина, с которым я съехалась. И не он переехал ко мне, а я к нему. Быт очень классно раскрывает человека. Я обожаю быт", — призналась Даша.

Даша Астафьева с эксневестным Артемом Кимом / instagram.com/da_astafieva

Звезда поделилась, что домашней работы не опасается. А однажды даже хотела сделать приятно избраннику, однако вместо этого едва не сожгла его квартиру.

"Первое, что я сделала — решила приготовить ужин, потому что мужчина ехал из командировки. Я сожгла полдома. Я вымыла весь дом, разложила вещи, приготовила борщ, второе. И решила сделать сухарики для борща, поставила их на 14 минут в микроволновку и пошла в душ", — рассказала подробности курьезного случая артистка.

Тогда, призналась Даша, Артем спокойно отреагировал на эту ситуацию и "принял и простил".

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