Даша Астаф'єва пригадала, як ледь не спалила колишньому квартиру

З артисткою стався курйозний випадок.

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва не так давно оголосила, що розірвала стосунки зі своїм нареченим, бізнесменом Артемом Кімом.

Однак про колишнього артистка відгукується добре. У шоу Олексія Дурнєва "Пожежа" Астаф'єва зізналася, що останні свої стосунки сміливо може назвати родиною. Нагадаємо, що з Артемом Даша прожила під одним дахом п'ять років.

"Останні мої стосунки можна вважати сім'єю. Це перший чоловік, з яким я з'їхалася. І не він переїхав до мене, а я до нього. Побут дуже класно розкриває людину. Я обожнюю побут", - зізналася Даша.

Даша Астаф'єва з екснареченим Артемом Кімом / instagram.com/da_astafieva

Зірка поділилася, що хатньої роботи не боїться. А якось навіть хотіла зробити приємно обранцю, однак замість того ледь не спалила його квартиру.

"Перше, що я зробила – вирішила приготувати вечерю, бо чоловік їхав із відрядження. Я спалила півбудинку. Я вимила весь будинок, розклала речі, приготувала борщ, друге. І вирішила зробити сухарики для борщу, поставила їх на 14 хвилин у мікрохвильову піч і пішла в душ", - розповіла подробиці курйозного випадку артистка.

Тоді, зізналася Даша, Артем спокійно відреагував на цю ситуацію і "прийняв та пробачив".

Читайте також: