Даша Квиткова в обольстительном боди похвасталась стройными ножками

Экс-жена Никиты Добрынина снялась в откровенной фотосессии.
Украинская блогерша Даша Квиткова взбудоражила внимание подписчиков кадрами по новым съемкам.
Знаменитость поделилась на своей странице в Instagram фотографиями в соблазнительном образе. Цветочная вышла на камеру в откровенном черном боди с вырезами, а также увлекла поклонников своими стройными обнаженными ножками.
Под подборкой Даша добавила романтическую подпись от мужского имени.
"Ты исцеляла сквозные раны, /а ты сама, внутри, жива/? Ты — Альтаир, среди всех созвездий/, ты Ниагара сухих вод, я бы чертил карту мира, Цельсий, /от твоей шеи до хрупких ног/", — написала блогерша.
Подписчики Квитковой остались ошеломлены хорошими ее красивыми фото, о чем написали в комментариях под публикацией: "Ну такая уж кошка", "Вы невероятно красивая женщина", "Какая же Вы красивая", "Невероятная женщина".
Напомним, что недавно Квиткова уехала из дома, в котором жила вместе с Добрыниным и показала новенькую квартиру в центре Киева.
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