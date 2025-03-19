Денисенко призналась, почему уступила предательнице Безрук роль в сериале: "Испытывала разочарование"

Актриса поставила в приоритет другой аспект своей жизни.
Украинская актриса Наталка Денисенко сделала признание о съемке сериала "Будиночок на щастя".
В главной роли популярной картины снялась актриса Галина Безрук, которая во время войны заняла молчаливую позицию и работает в РФ. Но, по словам Наталки, в свое время режиссер именно ей предлагал играть в сериале. Впрочем, она отказалась, ведь ждала своего первенца Андрюшу. Как признается Денисенко, это был один из периодов творчества, когда ей было очень жаль отказывать.
"На самом деле были моменты, когда жалела. Сначала режиссер и автор идеи этой картины Сергей Атрощенко действительно видел меня в этой роли. Более того, в проекте работала отличная команда актеров, сама роль интересна. Поэтому, конечно, я испытывала определенное разочарование. Однако вообще не жалею, ведь причина моего отказа личная – я была беременна. Съемки должны были начаться именно в тот период, и их нельзя было отложить, потому что события в сериале, как известно, происходят в сельской местности, что требовало соответствующих погодных условий. В то время я была полностью погружена в ожидание ребенка, и это стало для меня приоритетом", – рассказала актриса в интервью oboz.ua.
Напомним, недавно Наталка Денисенко поздравила Лину Костенко с 95-летием чувственным признанием. Вместе с ней свои поздравления адресовали другие украинские звезды.