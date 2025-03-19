Денисенко призналась, почему уступила предательнице Безрук роль в сериале: "Испытывала разочарование"

Украинская актриса Наталка Денисенко сделала признание о съемке сериала "Будиночок на щастя".

В главной роли популярной картины снялась актриса Галина Безрук, которая во время войны заняла молчаливую позицию и работает в РФ. Но, по словам Наталки, в свое время режиссер именно ей предлагал играть в сериале. Впрочем, она отказалась, ведь ждала своего первенца Андрюшу. Как признается Денисенко, это был один из периодов творчества, когда ей было очень жаль отказывать.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"На самом деле были моменты, когда жалела. Сначала режиссер и автор идеи этой картины Сергей Атрощенко действительно видел меня в этой роли. Более того, в проекте работала отличная команда актеров, сама роль интересна. Поэтому, конечно, я испытывала определенное разочарование. Однако вообще не жалею, ведь причина моего отказа личная – я была беременна. Съемки должны были начаться именно в тот период, и их нельзя было отложить, потому что события в сериале, как известно, происходят в сельской местности, что требовало соответствующих погодных условий. В то время я была полностью погружена в ожидание ребенка, и это стало для меня приоритетом", – рассказала актриса в интервью oboz.ua.

Напомним, недавно Наталка Денисенко поздравила Лину Костенко с 95-летием чувственным признанием. Вместе с ней свои поздравления адресовали другие украинские звезды.