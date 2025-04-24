Дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во второй раз

Катя Сильченко / © instagram.com/katyasilchenko

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Известный украинский дизайнер Катя Сильченко во второй раз вышла замуж.

Радостной новостью поделился избранник знаменитости – ивент-мейкер Сергей "Картина" Неклева. В частности, 23 апреля в Facebook он символически сообщил, что состоит в официальном браке с Катей Сильченко.

Больше подробностей он не стал раскрывать, поэтому неизвестно, когда пара поженилась. Сама Катя Сильченко тоже пока что не комментирует свое замужество.

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Катя Сильченко и Сергей "Картина" Неклева поженились

Отметим, об отношениях дизайнера и ивент-мейкера стало известно 14 февраля 2022 года. Именно в эту символическую дату влюбленные рассекретили свой роман. Уже в ноябре того же года Сильченко объявила о помолвке.

Катя Сильченко и Сергей "Картина" Неклева / © instagram.com/katyasilchenko

Для дизайнера этот брак станет вторым. Раньше она была замужем за бизнесменом Камо Багдасаряном. Бывшие влюбленные состояли в отношениях в течение 10 лет, из которых 6 – в официальном браке. В экс-супругов есть общая дочь Сати.

Катя Сильченко и Камо Багдасарян / © instagram.com/katyasilchenko

Напомним, недавно стало известно, что актриса Виталина Бибов вышла замуж. Для 44-летней артистки этот брак стал первым.