Зеленский высказался о нарушении Россией перемирия

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нарушение агрессорской Россией перемирия.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Южно-Африканской республики Сирилом Рамафосой.

"В этом году на Пасху была возможность прекратить огонь. Мы были готовы к этому и действовали зеркально. На тишину отвечали тишиной. Но от российских ударов защищались. После Пасхи Россия возобновила штурмы на фронте и удары по украинским городам, селам, гражданской инфраструктуре", - подчеркнул украинский лидер.

Реклама

По словам Зеленского, нужно давление на Россию, чтобы закончить войну, "давление ради мира".

"Роль стран "Большой 20" может быть значительно больше в защите жизни. Мы очень на это рассчитываем", - сказал Зеленский.

Напомним, глава МВД Игорь Клименко заявил, что Украине не хватает ракет ПВО, чтобы сбивать такое количество ракет и дронов, которое сегодня запускали россияне.

Дата публикации 11:07, 24.04.25 Количество просмотров 53 Стало известно, в каком состоянии раненые в результате атаки РФ на Киев