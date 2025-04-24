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Зеленский высказался о нарушении Россией перемирия
Президент призывает оказывать давление на Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нарушение агрессорской Россией перемирия.
Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Южно-Африканской республики Сирилом Рамафосой.
"В этом году на Пасху была возможность прекратить огонь. Мы были готовы к этому и действовали зеркально. На тишину отвечали тишиной. Но от российских ударов защищались. После Пасхи Россия возобновила штурмы на фронте и удары по украинским городам, селам, гражданской инфраструктуре", - подчеркнул украинский лидер.
По словам Зеленского, нужно давление на Россию, чтобы закончить войну, "давление ради мира".
"Роль стран "Большой 20" может быть значительно больше в защите жизни. Мы очень на это рассчитываем", - сказал Зеленский.
Напомним, глава МВД Игорь Клименко заявил, что Украине не хватает ракет ПВО, чтобы сбивать такое количество ракет и дронов, которое сегодня запускали россияне.