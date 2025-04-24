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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский высказался о нарушении Россией перемирия

Президент призывает оказывать давление на Россию.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нарушение агрессорской Россией перемирия.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Южно-Африканской республики Сирилом Рамафосой.

"В этом году на Пасху была возможность прекратить огонь. Мы были готовы к этому и действовали зеркально. На тишину отвечали тишиной. Но от российских ударов защищались. После Пасхи Россия возобновила штурмы на фронте и удары по украинским городам, селам, гражданской инфраструктуре", - подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, нужно давление на Россию, чтобы закончить войну, "давление ради мира".

"Роль стран "Большой 20" может быть значительно больше в защите жизни. Мы очень на это рассчитываем", - сказал Зеленский.

Напомним, глава МВД Игорь Клименко заявил, что Украине не хватает ракет ПВО, чтобы сбивать такое количество ракет и дронов, которое сегодня запускали россияне.

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