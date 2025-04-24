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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
334
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Дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж вдруге

Знаменитість уклала офіційний шлюб.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Катя Сільченко

Катя Сільченко / © instagram.com/katyasilchenko

Відома українська дизайнерка Катя Сільченко вдруге вийшла заміж.

Радісною новиною поділився обранець знаменитості - івент-мейкер Сергій "Картина" Неклева. Зокрема, 23 квітня в Facebook він символічно повідомив, що перебуває в офіційному шлюбі з Катею Сільченко.

Більше подробиць він не став розкривати, тож достеменно невідомо, коли саме пара одружилася. Сама Катя Сільченко теж наразі не коментує своє заміжжя.

Катя Сільченко та Сергій "Картина" Неклева одружилися

Катя Сільченко та Сергій "Картина" Неклева одружилися

Зазначимо, про стосунки дизайнерки та івент-мейкера стало відомо 14 лютого 2022 року. Саме в цю символічну дату закохані розсекретили свій роман. Вже в листопаді того ж року Сільченко оголосила про заручини.

Катя Сільченко та Сергій "Картина" Неклева / © instagram.com/katyasilchenko

Катя Сільченко та Сергій "Картина" Неклева / © instagram.com/katyasilchenko

Для дизайнерки цей шлюб стане другим. Раніше вона була заміжня за бізнесменом Камо Багдасаряном. Колишні закохані перебували в стосунках протягом 10 років, з яких 6 – в офіційному шлюбі. В експодружжя є спільна донька Саті.

Катя Сільченко та Камо Багдасарян / © instagram.com/katyasilchenko

Катя Сільченко та Камо Багдасарян / © instagram.com/katyasilchenko

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що акторка Віталіна Бібів вийшла заміж. Для 44-річної артистки цей шлюб став першим.

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Дата публікації
Кількість переглядів
334
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