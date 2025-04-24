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Дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж вдруге
Знаменитість уклала офіційний шлюб.
Відома українська дизайнерка Катя Сільченко вдруге вийшла заміж.
Радісною новиною поділився обранець знаменитості - івент-мейкер Сергій "Картина" Неклева. Зокрема, 23 квітня в Facebook він символічно повідомив, що перебуває в офіційному шлюбі з Катею Сільченко.
Більше подробиць він не став розкривати, тож достеменно невідомо, коли саме пара одружилася. Сама Катя Сільченко теж наразі не коментує своє заміжжя.
Зазначимо, про стосунки дизайнерки та івент-мейкера стало відомо 14 лютого 2022 року. Саме в цю символічну дату закохані розсекретили свій роман. Вже в листопаді того ж року Сільченко оголосила про заручини.
Для дизайнерки цей шлюб стане другим. Раніше вона була заміжня за бізнесменом Камо Багдасаряном. Колишні закохані перебували в стосунках протягом 10 років, з яких 6 – в офіційному шлюбі. В експодружжя є спільна донька Саті.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що акторка Віталіна Бібів вийшла заміж. Для 44-річної артистки цей шлюб став першим.