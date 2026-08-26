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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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"Для меня это большая честь": известная голливудская актриса побывала на свадьбе украинского военного

Кэтрин Винник растрогалась на свадьбе украинского воина

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Кэтрин Винник

Кэтрин Винник / © Associated Press

Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник побывала на свадьбе украинского военного Дмитрия и поделилась трогательными снимками с этого особенного торжества.

Звезда сериала «Викинги» оказалась вовлечена в важное событие совершенно неожиданно. Винник рассказала, что случайно познакомилась с защитником. Впоследствии актриса получила приглашение на его свадьбу. Дмитрий сейчас служит на одном из самых горячих участков фронта. Несмотря на войну, он нашёл возможность жениться на любимой. На торжестве рядом с молодожёнами были их родные и друзья, а также сослуживцы военного.

«Для меня это большая честь — стать свидетелем такого важного дня и отпраздновать их любовь», — поделилась Кэтрин Винник.

Кэтрин Винник на свадьбе украинского военного / © instagram.com/katherynwinnick

Кэтрин Винник на свадьбе украинского военного / © instagram.com/katherynwinnick

Особую атмосферу мероприятию придал украинский колорит. Молодожены и гости выбрали для торжества вышиванки, а музыкальным сопровождением стали украинские композиции. Среди приглашенных также были военнослужащие, недавно вернувшиеся из российского плена. Для актрисы эта встреча стала ещё одним личным напоминанием о силе украинцев, которые даже в самых сложных обстоятельствах продолжают жить, любить и создавать семьи.

Кэтрин Винник на свадьбе украинского военного / © instagram.com/katherynwinnick

Кэтрин Винник на свадьбе украинского военного / © instagram.com/katherynwinnick

Кэтрин Винник неоднократно приезжала в Украину и открыто поддерживала украинцев во время полномасштабной войны. Она также побывала в Ирпене, где увидела последствия российской агрессии.

Напомним, недавно Кэтрин Винник появилась в центре Киева и сделала важное заявление.

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