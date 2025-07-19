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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2543
Время на прочтение
1 мин

Дочь Поляковой показалась в больничной палате с мужем после свадьбы и удивила причиной

Молодожены громко отпраздновали свое бракосочетание.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Маша Полякова с мужем

Маша Полякова с мужем / © instagram.com/mashapolyakova

Новоиспеченный супруг Маши Поляковой — американец Эден Пассарелли — оказался в больнице буквально на следующий день после громкого празднования их росписи в США.

20-летняя дочь Оли Поляковой в своем Instagram уже намекнула, что стало причиной. И похоже, причина госпитализации кроется в громком праздновании замужества. Так, в сторис Маша поделилась кадрами из палаты медучреждения, где пошутила: "Кто вчера пытался перепить украинку?". Камера мгновенно перевелась на Эдена, который лежал на больничной койке и улыбаясь отметил: "Это была плохая идея. Я бы этого больше не сделал". Вероятно, иностранец не рассчитал свои силы во время празднования и попал в больницу с алкогольным отравлением.

Эден Пассарелли

Эден Пассарелли

Маша Полякова с мужем

Маша Полякова с мужем

Напомним, 20-летняя Маша Полякова, которая живет и учится в США, недавно ошеломила поклонников неожиданными новостями. Сначала она объявила о помолвке с избранником, а уже через несколько недель - браке. Молодожены камерно расписались в США. Тем временем дочь певицы рассказала о реакции свекра и свекрови на нее.

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Дата публикации
Количество просмотров
2543
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