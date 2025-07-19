В Одессе в результате атаки дронов РФ повреждено медучреждение (фото)

Последствия атаки / © Facebook/Геннадий Труханов

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После ночной атаки дронов 19 июля в Одессе повреждены объекты инфраструктуры, в том числе Центр первичной медико-санитарной помощи в Хаджибейском районе. В городе заработали два оперативных штаба для поддержки жителей.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram.

по его словам, в Киевском и Хаджибейском районах сформированы городские оперативные штабы, которые работают непосредственно на местах ударов, принимают заявления от граждан и консультируют по вопросам получения помощи.

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«В Киевском и Хаджибейском районах Одессы работают городские оперативные штабы — на местах, где ликвидируют последствия вражеской атаки», — отметил Труханов.

© Facebook/Геннадий Труханов

Один из самых серьезных инцидентов произошел в Хаджибейском районе: в результате взрывной волны в Центре первичной медпомощи выбило окна и двери. К счастью, никто не пострадал.

«Работаем на месте, чтобы как можно быстрее устранить последствия атаки», — добавил городской голова.

Работники районных администраций принимают заявления на материальную помощь в рамках муниципальной программы «Незламна Одеса», а также помогают с оформлением документов для участия в государственной программе єВідновлення.

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© Facebook/Геннадий Труханов

© Facebook/Геннадий Труханов

© Facebook/Геннадий Труханов

Обратиться за помощью или консультацией можно: лично в оперативные штабы; или по телефонам (в рабочие дни): Киевский район — (048) 740-76-25. Хаджибейский район — (048) 752-96-16, (048) 752-96-17. Городские власти призвали жителей не медлить с обращениями и сообщать о повреждении своих домов или имущества.

Напомним, ночью 19 июля россияне атаковали Одессу дронами. Пострадала гражданская инфраструктура, произошел пожар в многоэтажке. Есть раненые, один человек погиб.