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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
484
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2 хв

В Одесі внаслідок атаки дронів РФ пошкоджено медзаклад (фото)

Центр первинної меддопомоги у Хаджибейському районі Одеси зазнав руйнувань від дрону.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Facebook/Геннадій Труханов

Після нічної атаки дронів 19 липня в Одесі пошкоджено об’єкти інфраструктури, зокрема Центр первинної медико-санітарної допомоги в Хаджибейському районі. У місті запрацювали два оперативні штаби для підтримки мешканців.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram.

За його словами, у Київському та Хаджибейському районах сформовані міські оперативні штаби, які працюють безпосередньо на місцях ударів, приймають заяви від громадян і консультують з питань отримання допомоги.

«У Київському та Хаджибейському районах Одеси працюють міські оперативні штаби — на місцях, де ліквідовують наслідки ворожої атаки», — зазначив Труханов.

/ © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Один з найсерйозніших інцидентів стався у Хаджибейському районі: внаслідок вибухової хвилі в Центрі первинної меддопомоги вибило вікна та двері. На щастя, ніхто не постраждав.

«Працюємо на місці, аби якнайшвидше усунути наслідки атаки», — додав міський голова.

Працівники районних адміністрацій приймають заяви на матеріальну допомогу в рамках муніципальної програми «Незламна Одеса», а також допомагають з оформленням документів для участі у державній програмі єВідновлення.

/ © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

/ © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

/ © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Звернутись по допомогу або консультацію можна: особисто в оперативні штаби; або за телефонами (у робочі дні): Київський район — (048) 740-76-25. Хаджибейський район — (048) 752-96-16, (048) 752-96-17. Міська влада закликала мешканців не зволікати зі зверненнями та повідомляти про пошкодження своїх домівок чи майна.

Нагадаємо, уночі 19 липня росіяни атакували Одесу дронами. Постраждала цивільна інфраструктура, сталася пожежа в багатоповерхівці. Є поранені, одна людина загинула.

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