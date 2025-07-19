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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Убитий у Києві полковник СБУ міг бути "координатором" підриву трубопроводу "Північний потік" - The Times

Полковник СБУ Іван Воронич, якого застрелили в центрі Києва, був причетний до низки секретних операцій.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
СБУ

СБУ / © twitter/СБУ

У розпал інтелектуальної війни агенти ФСБ Росії систематично намагаються проникнути в оборонні структури України. Нещодавнє вдале вбивство полковника СБУ стало першою гучною ціллю такого масштабу з початку повномасштабної агресії.

Про це пише The Times.

Вбивство Воронича

Полковник Іван Воронич, якого було вбито 10 липня в Києві, проживав у житловому комплексі в одному з охоронюваних кварталів столиці. Саме там, між автомобілями, вбивця вийшов із-за припаркованої машини і вистрілив йому в голову у спокійний день — п’ять разів з глушником. Перехожі, навіть охорона на вході не змогли помітити нападника.

СБУ визнає це першим успішним російським замахом на високопоставленого українського військового з 2022 року. Пошуки підозрюваних упродовж кількох днів завершилися перестрілкою 13 липня, під час якої обох зловмисників ліквідовано.

Як агентам вдалося проникнути

Триває розслідування щодо того, як два виконавці з Азербайджану — жінка, що перетнула кордон через Молдову, та її партнери — змогли в’їхати в Україну, отримати зброю, увійти в комплекс та здійснити замах. За словами Івана Ступака, колишнього агента СБУ, який нині консультує парламент, їхній механізм — через злочинну мережу та корумповані місцеві служби охорони, можливо навіть пов’язані з бойовиками з ОРЛО.

«Ці люди роздобули зброю й рації. Зараз ведеться велика операція для встановлення, хто організував цю схему — імовірно, це особа вищого рівня», — зазначив Ступак.

Що відомо про Воронича

Іван Воронич, 50 років, працював в СБУ з 1998 року. Після гібридного вторгнення РФ у 2014 році переїхав до Києва, увійшов у контррозвідувальне управління. Колишні колеги описують його як «дуже тихого, але фізично витривалого» співробітника, добровільно залученого до небезпечних спецоперацій, включно з операціями в Курській області Росії.

Джерела стверджують, що Воронич міг бути причетний до ліквідації Алексея Мозгового, ватажка проросійського угруповання «Примара» в 2015 році, а також до використання дронів проти Чорноморського флоту Росії. Він навіть був заступником командира підрозділу підполковника Романа Червінського, якого пов’язують з організацією підриву газопроводу «Північний потік».

Масштаби агентурної мережі

Розвідники розповідають, що ФСБ активно формує агентурну мережу не лише в Україні, а й в Європі та США. Консервативні дослідники очікують, що згодом розвідка РФ і України зіштовхнеться у глобальному масштабі — як на вулицях європейських столиць, так і на інших континентах.

СБУ ініціювала проєкт «Спалити агента ФСБ», спрямований на підвищення обізнаності про методи вербування молодих і соціально вразливих людей через інтернет, обіцянки грошей та підвищення надання завдань — від дрібних саботажів до насильства й убивств. До 175 неповнолітніх вже залучили до подібних операцій.

Пошуки та ліквідація підозрюваних

Сотні співробітників СБУ й поліції опитали мешканців, перевірили камери спостереження, мобільні оператори визначали нові пристрої в районі злочину за останні дні.

СБУ повідомляла, що підозрювані сховалися в одному із сіл під Києвом, але були знайдені й ліквідовані невдовзі.

«Єдине майбутнє ворога на українській землі — це смерть», — заявив голова СБУ Василь Малюк.

Інтернаціональна розвідкова війна

Експерти зі стратегічної безпеки говорять про новий рівень конфронтації: замість обмінів вояків на полі бою, починається справжня розвідка на смерть — кожен агент оперативно вишукується й усувається.

Британський аналітик стверджує, що навіть іноземні терористичні групи, такі як «The Base», співпрацюють з Кремлем, пропонуючи грошові винагороди за акти насильства в Україні.

Майор-генерал Віктор Ягун, колишній заступник голови СБУ, зазначив: «Це буде операція такого ж рівня, як „Павутиння Павука“» — маючи на увазі втручання через безпілотники в аеродроми РФ.

Спецслужби попереджають: ця розвідницька війна набирає обертів, і вбивства агентів не завершаться на українській землі, а поширяться по усьому світу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що журналіст розкрив деталі про Воронича та його нападників.

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