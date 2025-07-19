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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Психологія
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
3 хв

Два компліменти, які ніколи не слід говорити своєму партнеру

Компліменти можуть перетворитися на форму контролю, якщо не усвідомлювати їх справжній підтекст.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Закохані

Закохані / © Pixabay

Психологи застерігають, що є дві поширені фрази, які на перший погляд здаються компліментами, можуть мати зворотний ефект і нашкодити вашим стосункам.

Про це пише видання Daily Mail.

Компліменти, як правило, дарують тепло й відчуття турботи. «Ти чудово виглядаєш», «Ти неймовірно готуєш» — такі слова приємно чути від коханої людини. Але деякі фрази можуть не зміцнити зв’язок, а непомітно його руйнувати.

Про це пише американський психолог доктор Марк Треверс, який здобув освіту в Університетах Корнелла та Колорадо-Боулдера. У своїй статті на Psychology Today він пояснює, чому деякі «компліменти» варто уникати.

«Компліменти можуть роззброювати. Вони змушують нас почуватися обраними й почутими так, як не роблять інші слова. Але іноді найприємніші з них навчають нас приглушати себе», — пояснює Треверс.

Нижче — дві фрази, які краще прибрати з лексикону, якщо хочете підтримувати здорові й щирі стосунки.

«Як ти завжди залишаєшся таким (ою) спокійним (ою)»

Ця фраза може виглядати як щира похвала, однак, за словами експерта, часто вона винагороджує не емоційну силу, а емоційну тишу. Тобто партнера можуть хвалити не за те, що він/вона справляється з емоціями, а за те, що приховує їх.

У результаті людина несвідомо намагається здаватися «спокійною» навіть у моменти внутрішнього болю — просто тому, що за таку поведінку її хвалили раніше.

«Коли пригнічення емоцій у стосунках починають вважати позитивною якістю, людина починає думати, що її цінують лише тоді, коли вона зручна й не створює проблем», — попереджає психолог.

«Ти — єдина людина, з якою я можу поговорити»

Звучить як вияв повної довіри, але за цією фразою часто криється емоційна залежність, а не глибокий зв’язок. За словами Треверса, таке визнання перекладає відповідальність за емоційний стан однієї людини на іншу — партнера.

Хоча багатьом здається, що в ідеальних стосунках партнери мають бути «всім один для одного», дослідження показують інше. Люди, які мають різні джерела емоційної підтримки (друзі, родичі, терапевти), мають краще психічне здоров’я.

«Різноманітність у джерелах підтримки сприяє добробуту, бо жодна людина не перевантажується емоційними потребами іншого», — пояснює експерт.

Висловлювання «ти — єдина, з ким я можу поговорити» створює мовчазний тиск бути завжди доступним емоційно та відчуття обов’язку, навіть якщо людина сама вразлива.

І ще про «солодкі» слова: коли лагідні прізвиська стають маскою

У попередніх публікаціях доктор Треверс також називав три небезпечні прізвиська, які можуть свідчити про проблеми у стосунках — це «малюк», «зайка» і «янгол». Вони можуть імітувати близькість, яка насправді не побудована, і відволікати від реальних проблем, замість того щоб їх вирішувати.

Коли слід розлучитися: ознаки від експерта

Професор Калі Монк з Університету Міссурі зазначає: стосунки, які будуються на принципі «сходились — розходились», частіше пов’язані з аб’юзом, поганою комунікацією та слабкою залученістю.

Ось його 5 порад, як зрозуміти, що час розірвати стосунки

  1. Згадайте, чому ви розходилися раніше. Якщо ці проблеми не зникли — вони й далі отруюватимуть стосунки.

  2. Говоріть відкрито про проблеми. Якщо це небезпечно — зверніться до спеціалістів.

  3. Подумайте, чому хочете повернутися. Через кохання чи через зобов’язання й зручність? Друге — шлях до нещастя.

  4. Пам’ятайте, що токсичні стосунки можна завершити без провини. Бережіть себе.

  5. Парам варто проходити терапію не лише перед розлученням. Навіть щасливі стосунки потребують «чек-апів» і підтримки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що канадський клінічний психолог Jordan Peterson розповів цікаву інформацію щодо того, чому важливо слухати жінку.

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