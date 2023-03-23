Дочь Поляковой призналась, сколько тратит средств в месяц и от чего ей пришлось отказаться

Блогерша также рассказала, на что она тратит собственные заработанные деньги, а на что ей дают родители.

Дочь украинской певицы Оли Поляковой – Мария – рассказала о своей жизни в Великобритании, а именно о расходах.

Юная блогерша призналась, что тратит в месяц не меньше тысячи фунтов, а это около 45 тысяч гривен. Как объяснила Маша, иначе в Великобритании просто невозможно, ведь там все очень дорого стоит.

"У меня это выходит минимум тысяча фунтов. Здесь на меньшую сумму просто невозможно выжить. Я живу в общежитии, его тоже нужно оплачивать. Но у меня очень хорошо сложилось, что я поступила на бесплатную программу для украинцев, поэтому у меня все круто с этим ", – поделилась Полякова в интервью Славе Демину.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Блогерша призналась, что ей помогают родители. Впрочем, они дают деньги только на базовые нужды. Если Маша хочет потратить на развлечения, то на это зарабатывает сама благодаря фотоблогу.

"Где-то зарабатываю. Если я хочу тусить, то на это мне родители не дают. А вот родители мне дают на еду, на транспорт и так далее", — рассказала блогерша.

Маша также призналась, что от некоторых вещей, которые для нее были привычны в Украине, в Великобритании она отказалась.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Во-первых, я отказалась от такси. Я всегда ездила в Киеве на такси, здесь я этого не делаю, потому что здесь все очень дорого. Во-вторых, это рестораны. Я очень часто шопилась в Украине, могла зайти в какой-нибудь магазин, что-то себе приобрести, здесь я этого тоже не делаю. У меня все идет на еду и транспорт", — добавила девушка.

Напомним, недавно Маша Полякова очень сильно напугала подписчиков. Блогерша поделилась, что попала в больницу с чем-то очень серьезным, что даже врачи сказали, что она родилась в рубашке.

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