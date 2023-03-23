Дочь Поляковой призналась, сколько тратит средств в месяц и от чего ей пришлось отказаться

Блогерша также рассказала, на что она тратит собственные заработанные деньги, а на что ей дают родители.
Дочь украинской певицы Оли Поляковой – Мария – рассказала о своей жизни в Великобритании, а именно о расходах.
Юная блогерша призналась, что тратит в месяц не меньше тысячи фунтов, а это около 45 тысяч гривен. Как объяснила Маша, иначе в Великобритании просто невозможно, ведь там все очень дорого стоит.
"У меня это выходит минимум тысяча фунтов. Здесь на меньшую сумму просто невозможно выжить. Я живу в общежитии, его тоже нужно оплачивать. Но у меня очень хорошо сложилось, что я поступила на бесплатную программу для украинцев, поэтому у меня все круто с этим ", – поделилась Полякова в интервью Славе Демину.
Блогерша призналась, что ей помогают родители. Впрочем, они дают деньги только на базовые нужды. Если Маша хочет потратить на развлечения, то на это зарабатывает сама благодаря фотоблогу.
"Где-то зарабатываю. Если я хочу тусить, то на это мне родители не дают. А вот родители мне дают на еду, на транспорт и так далее", — рассказала блогерша.
Маша также призналась, что от некоторых вещей, которые для нее были привычны в Украине, в Великобритании она отказалась.
"Во-первых, я отказалась от такси. Я всегда ездила в Киеве на такси, здесь я этого не делаю, потому что здесь все очень дорого. Во-вторых, это рестораны. Я очень часто шопилась в Украине, могла зайти в какой-нибудь магазин, что-то себе приобрести, здесь я этого тоже не делаю. У меня все идет на еду и транспорт", — добавила девушка.
Напомним, недавно Маша Полякова очень сильно напугала подписчиков. Блогерша поделилась, что попала в больницу с чем-то очень серьезным, что даже врачи сказали, что она родилась в рубашке.
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