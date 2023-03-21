Старшая дочь Оли Поляковой попала в больницу: "Сказали, что родилась в рубашке"

Дочь украинской певицы Оли Поляковой – Мария – испугала своих поклонников. 18-летняя блогерша поделилась, что попала в больницу.

В Instagram-stories Маша опубликовала видео, где лежит на больничной койке. Как рассказала дочь Поляковой, в больнице она находилась пять дней, сейчас медики отпустили ее домой.

Мария не стала вдаваться в подробности и рассказывать, что с ней случилось. Впрочем, юная блогерша намекнула, что это было что-то серьезное, ведь врачи отметили, что она "родилась в рубашке".

Маша Полякова в больнице / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Меня продержали в больнице пять дней, выпустили и сказали, что я родилась в рубашке. Все, еду домой", – поделилась Маша.

Напомним, дочери Оли Поляковой находятся в Великобритании, где они живут и учатся. 18-летней Маше порой пытаются из-за этого упрекнуть и пристыдить ее в соцсетях. Юная блогерша не отвечает хейтерам, а вот Оля Полякова не стала это терпеть и ответила на критику в сторону ее старшей дочери.

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