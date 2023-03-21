В студии Соловьева в прямом эфире чуть не скончался пропагандист (видео)

В студии главного пропагандиста Кремля Владимира Соловьева в прямом эфире прямо во время обсуждения фейков шлепнулся один из гостей шоу.

Подходящие видео распространяются в телеграмм-каналах.

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На кадрах слышно, как гости студии шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" обсуждают США и в этот момент один из пропагандистов теряет сознание. Интересно, что в первые минуты инцидента Соловьев никак не отреагировал. Как будто это случается очень часто. И потом подошел к гостю, которому стало плохо, и позвал врача.

Напомним, пропагандист Соловьев пытался заказать убийство "вора в законе".

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