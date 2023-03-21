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Взрывы в Одессе: в ВСУ рассказали, сколько российских ракет удалось сбить

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2290
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Одессе: в ВСУ рассказали, сколько российских ракет удалось сбить

Фото: Associated Press

Россия атаковала Украину ракетами Х-59.

Во вторник, 21 марта, в Одесской области удалось сбить две управляемые авиационные ракеты, которые россияне выпустили по региону.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Около 19.40 21 марта 2023 г. в небе над Одесщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две управляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенные российскими истребителями Су-35 с акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Напомним, во время воздушной тревоги в Одессе были слышны звуки взрывов. Впоследствии в Одесской РВА сообщили, что из-за ракетных обстрелов региона, оккупанты попали в жилой дом. Из-за этого есть пострадавшие, а пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

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Дата публикации
Просмотры
2290
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