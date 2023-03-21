Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У студії Соловйова у прямому ефірі ледь не помер пропагандист (відео) 

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
3236
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У студії Соловйова у прямому ефірі ледь не помер пропагандист (відео) 

Фото: скрин із відео

Цікаво, що в перші хвилини інциденту Соловйов ніяк не відреагував.

У студії головного пропагандиста Кремля Володимира Соловйова у прямому ефірі просто під час обговорення фейків гепнувся один із гостей шоу.

Відповідні відео поширюють у телеграм-каналах.

На кадрах чути, як гості студії шоу "Вечір із Володимиром Соловйовим" обговорюють США, і в цей момент один із пропагандистів непритомніє. Цікаво, що в перші хвилини інциденту Соловйов ніяк не відреагував, наче це трапляється дуже часто. Та потім все ж підійшов до гостя, якому стало зле, і покликав лікаря.

Нагадаємо, пропагандист Соловйов намагався замовити вбивство "злодія в законі".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3236
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація