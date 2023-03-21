У студії Соловйова у прямому ефірі ледь не помер пропагандист (відео) 

У студії головного пропагандиста Кремля Володимира Соловйова у прямому ефірі просто під час обговорення фейків гепнувся один із гостей шоу.

Відповідні відео поширюють у телеграм-каналах.

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На кадрах чути, як гості студії шоу "Вечір із Володимиром Соловйовим" обговорюють США, і в цей момент один із пропагандистів непритомніє. Цікаво, що в перші хвилини інциденту Соловйов ніяк не відреагував, наче це трапляється дуже часто. Та потім все ж підійшов до гостя, якому стало зле, і покликав лікаря.

Нагадаємо, пропагандист Соловйов намагався замовити вбивство "злодія в законі".

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