Жена Виктора Павлика рассекретила стоимость пластической операции на носу

Блогерша также поделилась, почему пока отказалась от маммопластики, хотя раньше хотела это сделать.

Последние несколько дней в Сети не утихают обсуждение относительно "новой" внешности супруги певца Виктора Павлика – блогерши Екатерины Репяховой.

Бизнесвумен сделала себе пластическую операцию, и пользователи теперь просто засыпают ее вопросами. В частности, у Екатерины спросили о стоимости. Блогерша не стала скрывать и призналась, что ринопластика стоила 3520 евро, а септопластика – 1100 евро.

"Стоила операция 3520 евро. Если дополнительно выравнивать перегородку, то еще плюс 1100 евро. У меня была ринопластика. А операция по перегородке носа называется септопластика (это когда есть искривление на КТ носовых пазух)", — поделилась Репяхова.

Операция стоила немало / Фото: instagram.com/repyahovakate

Кстати, раньше Екатерина планировала сделать и маммопластику, но пока отказалась от этой операции. Как объяснила блогерша, в будущем она хочет еще иметь детей.

"Хочу еще детей. А у меня такая асимметрия, что после грудного вскармливания потребуется коррекция. Поэтому сделаю маммопластику, когда закрою гештальт с детьми", — подчеркнула Екатерина.

Напомним, недавно Екатерина Репяхова легла под нож пластического хирурга. Блогерша решилась на ринопластику и липофиллинг подбородка. Жена Павлика уже показала, как выглядит ее лицо после операции.

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