Эд Ширан во второй раз стал отцом и рассекретил пол малыша

Британский певец Эд Ширан отмечает пополнение в семье.

Артист и его супруга Черри Сиборн во второй раз стали родителями. Возлюбленная родила Ширану еще одну дочь. Радостную новость новоиспеченные родители решили не скрывать от фанатов, поэтому звезда охотно сообщил ее на своей странице в Instagram.

"Хочу сказать вам, что у нас родилась еще одна красивая девочка. Мы оба так влюблены в нее, и на седьмом небе от счастья быть семьей из 4-х", — прокомментировал событие звезда.

Фото: instagram.com/teddysphotos

Эд и его подруга детства Черри обручились в январе в 2018-м, а уже в феврале в 2019-м поженились. Пара организовала очень тихую церемонию – только старые школьные друзья Эда, самые близкие члены семьи и священник.

А уже 1 сентября в 2020 году супруги сообщили о рождении первенца. У пары родилась дочь, которую назвали Лайра Антарктика Сиборн Ширан.

Напомним, в начале мая состоялась премьера совместной композиции британского певца Эда Ширана и лидера группы "Антитела" Тараса Тополи под названием 2Step. Трек бьет рекорды на YouTube.

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