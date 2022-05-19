Сын Тины Кароль нарушил дресс-код британской школы, чтобы поддержать Украину

13-летний Вениамин Огир, который живет и учится в Лондоне, не забывает о праздниках и традициях родной Украины.

Сегодня, 19 мая, в День вышиванки сын Кароль вместе со всеми украинцами надел вышитую рубашку.

Именно так Вениамин и отправился в британскую школу, даже несмотря на то, что в образовательном учреждении строго придерживаются дресс-кода.

Впрочем, юный украинец не смог не одеть вышиванку.

"Он сегодня нарушил дресс-код и пошел в школу (у них есть школьная форма) не в рубашке, а в вышиванке. Вот такой у меня казак", — рассказала в эфире телемарафона Кароль.

Тина Кароль в эфире телемарафона

Кстати, и сама певица сегодня надела вышиванку. Кароль должна именно в национальном украинском наряде выступить на кинофестивале в Каннах.

"Я сегодня в День вышиванки решила выступать в вышиванке. Дома в Киеве штук 10 у меня их есть. А самая любимая та, которую мама подарила. Она красно-черная", — поделилась Кароль.

Помощь Украине: Тина Кароль выступит на благотворительном вечере в Каннах

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