Сын Тины Кароль нарушил дресс-код британской школы, чтобы поддержать Украину

13-летний Вениамин Огир, который живет и учится в Лондоне, не забывает о праздниках и традициях родной Украины.
Сегодня, 19 мая, в День вышиванки сын Кароль вместе со всеми украинцами надел вышитую рубашку.
Именно так Вениамин и отправился в британскую школу, даже несмотря на то, что в образовательном учреждении строго придерживаются дресс-кода.
Впрочем, юный украинец не смог не одеть вышиванку.
"Он сегодня нарушил дресс-код и пошел в школу (у них есть школьная форма) не в рубашке, а в вышиванке. Вот такой у меня казак", — рассказала в эфире телемарафона Кароль.
Кстати, и сама певица сегодня надела вышиванку. Кароль должна именно в национальном украинском наряде выступить на кинофестивале в Каннах.
"Я сегодня в День вышиванки решила выступать в вышиванке. Дома в Киеве штук 10 у меня их есть. А самая любимая та, которую мама подарила. Она красно-черная", — поделилась Кароль.
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