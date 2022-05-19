В суде допросили россиян, обстреливавших из "Града" Харьковщину

В начале полномасштабного вторжения РФ обвиняемые зарядили "Град", пересекли границу с Украиной и произвели обстрел в направлении Харькова.

В Котелевском районном суде Полтавской области начался судебный процесс по делу, фигурантами которого являются двое российских военных — Александр Бобыкин и Александр Иванов. Их обвиняют в нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

В четверг, 19 мая, состоялось первое судебное заседание, которое транслировали на сайте суда.

На скамье подсудимых – российские военные, попавшие в плен во время вторжения в Украину.

Водитель-зарядник боевой машины "Град" Александр Бобыкин и наводчик Александр Иванов в составе бригады, в которой они служили, 22 февраля прибыли в Новоалександровку Белгородской области РФ. Там они "получили информацию о подготовке военной операции против Украины".

В обвинительном заключении говорится, что Бобыкин и Иванов зарядили "Град" снарядами, после чего с территории села Малиновки Белгородской области и по приказу командира бригады выстрелили в направлении Харьковской области. Затем военные снова зарядили "Град", пересекли границу с Украиной и выстрелили в направлении Харькова. Снаряды попали в жилые дома в Казачьей Лопане и ветеринарный лицей в поселке Ветеринарное под Дергачами.

Когда военная колонна, в которой находились Александр Бобыкин и Александр Иванов, была разбита ВСУ, оба попали в плен.

Бобыкин и Иванов на суде полностью признали вину и согласились давать показания. В этой связи прокурор просил рассматривать дело без исследования доказательств. Обвиняемые не возражали.

Суд допросил обоих обвиняемых. По словам Бобикина, он узнал о запланированных "учениях" в декабре 2021 года. В начале февраля 2022 года вместе с сослуживцами выехал в Курск, а затем — в Малиновку Белгородской области. Там командование сказало военным, что они будут "заходить на территорию Украины". При этом у них отобрали телефоны и часы.

Иванов подтвердил слова Бобикина. Оба заявили, что не знали, куда именно стреляют. О том, что снаряды попали на территорию Харьковской области, узнали уже в ходе следствия. По словам Иванова, часть его сослуживцев отказалась выполнять этот приказ.

Суд объявил перерыв до 26 мая.

Напомним, 19 мая российские оккупанты в очередной раз обстреливали Харьков и область. В результате ударов врага один человек погиб, еще 5 получили ранения.

В Харькове, несмотря на обстрелы, разбирают завалы в разрушенных многоэтажках

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