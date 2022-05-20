Ед Ширан вдруге став батьком та розсекретив стать малюка

Британський співак Ед Ширан святкує поповнення у родині.

Артист та його дружина Черрі Сіборн вдруге стали батьками. Кохана народила Ширану ще одну донечку. Радісну новину новоспечені батьки вирішили не приховувати від фанатів, тож зірка залюбки повідомив її на своїй сторінці в Instagram.

"Хочу, сказати вам, що у нас народилася ще одна красива дівчинка. Ми обоє так закохані в неї, і на сьомому небі від щастя бути сім'єю з 4-х", – прокоментував подію зірка.

Фото: instagram.com/teddysphotos

Зауважимо, що Ед та його подруга дитинства Черрі заручилися у січні 2018-го, а вже у лютому 2019-го одружилися. Пара організувала дуже тиху церемонію – лише старі шкільні друзі Еда, найближчі члени сім'ї та священик.

А вже 1 вересня 2020 року подружжя повідомило про народження первістка. У пари народилася донечка, яку назвали Лайра Антарктика Сіборн Ширан.

Нагадаємо, на початку травня відбулася прем'єра спільної композиції британського співака Еда Ширана та лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі під назвою 2Step. Трек б'є рекорди на YouTube.

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