Экс-мужу Евгении Эмеральд запрещено приближаться к ней: "Еще одна победа!"

Бывшая военная и полицейская в декрете Евгения Эмеральд поделилась новостью, ставшей для нее победой в скандальном разводе с экс-мужем Евгением Стипанюком.

Так, экс-избранник полицейской Стипанюк получил ограничительное предписание на 6 месяцев. Деснянский районный суд города Киева запретил ему приближаться к экс-жене и их дочери. Также Стипанюк будет наказан за любые попытки разыскать Эмеральда. Об этом сообщила Евгения в своем фотоблоге.

"Еще одна победа в борьбе за достоинство и безопасность моей семьи! Суд запретил Евгению Стипанюку приближаться ко мне! 29 ноября Деснянский районный суд города Киева постановил выдать ему ограничительное предписание сроком 6 месяцев! Согласно решению суда Стипанюку запрещено: приближаться больше на 100 метров до нашего с дочерью места жительства; контактировать со мной любым способом или разыскивать меня самостоятельно или через третьих лиц", – говорится в публикации.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

К слову, экс-военная отметила, что это не только ее победа, но и всех женщин, которые борятся за справедливость.

"Это огромная победа не только для меня, но и для всех украинских женщин – теперь вы видите, что справедливость в Украине существует и за нее стоит бороться!", – добавила защитница.

Напомним, еще месяц назад комиссия Службы по делам детей и семьи уже установила запрет Евгению Стипанюку на встречи с их с Евгенией Эмеральд общей дочерью.

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