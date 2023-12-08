Ексчоловіку Євгенії Емеральд заборонено наближатися до неї: "Ще одна перемога!"

Колишня військова та поліцейська в декреті Євгенія Емеральд поділилася новиною, яка стала для неї перемогою у скандальному розлученні з ексчоловіком Євгеном Стипанюком.

Так, ексобранець поліцейської Стипанюк отримав обмежувальний припис на 6 місяців. Наразі Деснянський районний суд міста Києва заборонив йому наближатися до ексдружини та їхньої доньки. Також Стипанюк буде покараний за будь-які спроби розшукати Емеральд. Про це повідомила Євгенія у своєму фотоблогу.

"Ще одна перемога у боротьбі за гідність та безпеку моєї сім'ї! Суд заборонив Євгену Стипанюку наближатися до мене! 29 листопада Деснянський районний суд міста Києва постановив видати йому обмежувальний припис строком на 6 місяців! Згідно з рішенням суду Стипанюку заборонено: наближатися більш ніж на 100 метрів до нашого з донькою місця проживання; контактувати зі мною будь-яким способом або розшукувати мене самостійно чи через третіх осіб", – йдеться у публікації.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

До слова, ексвійськова зазначила, що це не лише її перемога, але й усіх жінок, які борються за справедливість.

"Це величезна перемога не лише для мене, а й для всіх українських жінок – тепер ви бачите, що справедливість в Україні існує, і за неї варто боротися!", – додала захисниця.

Нагадаємо, ще місяць тому комісія Служби у справах дітей та сім'ї вже встановила заборону Євгену Стипанюку на зустрічі з їхньою з Євгенією Емеральд спільною донькою.

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