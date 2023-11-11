Экс-мужу Евгении Эмеральд Стипанюку запретили видеться с их дочерью

Полицейская в декрете Евгения Эмеральд сообщила о первой маленькой победе над бывшим мужем Евгением Стипанюком.

На странице в Instagram Эмеральд рассказала, что ее экс-возлюбленному, которого она обвиняет в домашнем насилии, запретили видеться с их семимесячной дочерью Афиной.

Как сообщила Эмеральд, на днях состоялось заседание комиссии Службы по делам детей и семьи Дарницкой райгосадминистрации. На нем рассматривалось дело по установлению графика/возможности Евгения Стипанюка видеться с дочерью.

Евгения Эмеральд с экс-мужем и их дочерью / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Как известно, по Стипанюку открыто два уголовных производства по покушению на жизнь Евгении и угроз ее жизни и здоровью. Кроме того, Минобороны проводит расследование по принадлежности Стипанюка к военной службе, а в суд подан иск о предписании запрета его приближения к Эмеральд и дочери.

"В связи с этими фактами комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы пока не предоставлять Стипанюку никаких часов общения с дочерью. Также по результатам вышеприведенных дел назначат повторное заседание. Если же мы выиграем суд по предписанию запрета на приближение до полугода, это автоматически запретит Стипанюку приближаться ко мне и ребенку", – рассказала Эмеральд и назвала это "первой маленькой победой" в отстаивании ее достоинства и безопасности.

Евгения Эмеральд с экс-мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Напомним, ранее в громкой истории развода Евгении Эмеральд появились новые подробности. Еще одна женщина заявила, что Евгений Стипанюк ее изнасиловал.

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