Экс-жена Арнольда Шварценеггера шокировала обезображенным пластическими операциями лицом

Так, на днях экс-супругу Арнольда Шварценеггера, журналистку Марию Шрайвер застали на улицах Санта-Моники, в Калифорнии.

В этой женщине трудно было узнать когда-то красавицу. Мария шла по делам в белой футболке и черных лосинах с заколотыми волосами.

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Фотографии Шрайвер быстро распространились по Сети и вызвали шквал возмущения из-за того, что она с собой сделала. Невооруженным глазом видно, что бывшая "железного Арни" переусердствовала с пластическими операциями. "Что Мария Шрайвер сделала со своим лицом?", "Она ужасно выглядит", "Грустно, когда женщины это делают с собой. Никогда это не выглядит хорошо, когда они портят свое лицо. Никогда", - сетуют юзеры.

Мария Шрайвер / Фото: Associated Press

Отметим, что в декабре 2021 года Арнольд Шварценеггер и племянница Джона Кеннеди — журналистка Мария Шрайвер официально развелись. Бракоразводный процесс длился целых 10 лет после их разрыва отношений в 2011-м. И только с 28 декабря 2021 года эксы официально больше не муж и жена.

Свадьба Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер / Фото: Getty Images

В браке пара прожила 25 лет и воспитывала четырех общих детей. Однако, в 2011 году, после празднования "серебряной" свадьбы, Арнольд признался, что у него есть внебрачный сын от их домработницы. Мальчик, по имени Джозеф Байена, родился 2 октября 1997 года. Но о том, что женщина родила именно от него, звезда "Терминатора" признал только, когда потомку было 14 лет. Когда Арни признался жене, Шрайвер сразу же подала на развод. К слову, за неделю до рождения Джозефа, 27 сентября, Мария родила четвертого малыша, сына Кристофера.

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