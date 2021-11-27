Эллерт признался, вместе ли они с Мишиной: "Оставьте нас в покое"

Эллерт признался, вместе ли они с Мишиной: "Оставьте нас в покое"

За их отношениями следит вся страна.

Сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт, победивший в прошлом году в проекте "Холостячка", признался, все же вместе ли они с актрисой Ксенией Мишиной.

Так, шоумен ответил на вопросы любознательных подписчиков в сторис своего Instagram. Впрочем, Эллерт огорчил пользователей, отметив, что бывшие не помирились.

"Мы не вместе. Оставьте нас в покое!" – написал он.

Александр Эллерт / instagram.com/ellert_a

Заметим, что в середине июля Ксения сообщила о разрыве отношений с Александром. Мишина опубликовала пост, в котором заявила, что ушла от избранника. Причину актриса уточнять не стала. Однако знаменитость отметила, что она стала инициатором такого решения и добавила, что оно окончательное.

Впрочем, впоследствии все больше походило на то, что парочка снова вместе. Так, сначала Александр романтично поздравил Мишину с годовщиной их отношений. Потом их застукали перед вылетом в отпуск, а позже парочку увидели на свадьбе у друзей.

instagram.com/mireshkin_daniil

Месяц назад Эллерт показал, как воплотил мечту Мишиной. Сценарист подготовил актрисе подарок и из свечей на земле сделал надпись "Люблю тебя Ксю". Презент Эллерт продемонстрировал актрисе с высоты птичьего полета – поднявшись с ней на вертолете над Киевом.

instagram.com/ellert_a

Тогда же Александр подтвердил примирение с артисткой и добавил, что они вместе решили, что общих сторис у них будет очень мало.

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