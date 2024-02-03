"Евровидение-2024": онлайн-трансляция финала нацотбора

Уже скоро выберут победителя, который представит Украину на конкурсе.

Сегодня, 3 февраля, в 18:00 начнется грандиозный финал Национального отбора на "Евровидение-2024", где выберут артиста, который будет представлять Украину.

За победу в этому году посоревнуются 11 финалистов, а именно Yaktak, Ingret, Nazva, Anka, Drevo, alyona alyona и Jerry Heil, MELOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY и NAHABA. Кто-то из них поедет в мае в Мальме, Швеция, и вместе с другими странами-конкурсантами будет соревноваться за победу в международном конкурсе.

Трансляция нацотбора начнется в 18:00. В этом году отбор пройдет в формате телеконцерта, где участники в прямом эфире исполнят конкурсные песни. Зрителей в зале не будет из соображений безопасности.

Посмотреть онлайн-трансляцию финала можно здесь:

Отметим, ведущими нацотбора стали певица Юлия Санина, юморист Василий Байдак и ведущий Тимур Мирошниченко. А вот судить финалистов будуть певица Джамала, шоумен Андрей Данилко и лидер "Без Обмежень" Сергей Танчинец.

Кстати, редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию финала нацотбора. Мы тщательно следим за ходом событий и первыми сообщим вам о самых интересных моментах, а также назовем имя победителя.

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