"Євробачення-2024": онлайн-трансляція фіналу нацвідбору

Вже незабаром оберуть переможця, який представить Україну на конкурсі.

Сьогодні, 3 лютого, о 18:00 розпочнеться грандіозний фінал Національного відбору на "Євробачення-2024", де оберуть артиста, який представлятиме Україну.

За перемогу цьогоріч змагатимуться 11 фіналістів, а саме Yaktak, Ingret, Nazva, Anka, Drevo, alyona alyona та Jerry Heil, MELOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY та NAHABA. Хтось із них поїде у травні до Мальме, Швеція, та разом з іншими країнами-конкурсантами змагатиметься за перемогу в міжнародному конкурсі.

Трансляція нацвідбору розпочнеться о 18:00. Цьогоріч відбір відбудеться у форматі телеконцерту, де учасники у прямому ефірі виконають конкурсні пісні. Глядачів у залі не буде з міркувань безпеки.

Подивитися онлайн-трансляцію фіналу можна тут:

Зазначимо, ведучими нацвідбору цьогоріч стали співачка Юлія Саніна, гуморист Василь Байдак та ведучий Тімур Мірошниченко. А от судитимуть фіналістів співачка Джамала, шоумен Андрій Данилко та лідер "Без Обмежень" Сергій Танчинець.

До речі, редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію фіналу нацвідбору. Ми ретельно стежимо за перебігом подій, тож першими повідомимо вас про найцікавіші моменти, а також назвемо ім'я переможця.

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