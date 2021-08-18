Фронтмен группы "Фиолет" шокировал новостью о разводе с женой

Сергей Мартынюк и Лора были вместе семь лет.

Фронтмен украинской группы "Фиолет" Сергей Мартынюк ошеломил фанатов неожиданной печальной новостью.

После семи лет отношений музыкант и его жена Лора решили развестись. Певец поделился, что стало причиной разрыва:

"Бывает, что люди начинают смотреть на жизнь с разных ракурсов и понимают, что время двигаться каждому своим путем. Трудно сказать, когда именно это произошло, все шло само собой и имело накопительный характер", — сказал Мартынюк.

Сергей Мартынюк с ексдружиною Лорой

С бывшей женой Сергей сейчас не общается, но, по его словам, они не держат друг на друга зла и это музыкант считает главным. На вопрос, есть ли у него кто-то сейчас, Мартынюк не готов отвечать — считает, что это слишком личное и хотел бы, чтобы люди интересовались его творчеством.

"Сейчас я много пишу как о прошлых отношениях, так и о новой жизни, стараюсь находить во всем позитив и реализовывать себя в творчестве и новых проектах", — добавил артист.

К примеру, сегодня вышел в свет клип группы на одну из их самых лиричных песен "Зовсім не боляче". Видео посвящено разводу фронтмена "Фиолет". Режиссером видео стал Виталий Карабань. Клип снимали на пленку 8мм. По словам Сергея, песня "Зовсім не боляче" стала своеобразной эпитафией его брака.

"Строки и мелодия появились на кухне квартиры моего друга, где я на тот момент временно жил. Я не до конца понимал, готов ли делиться этим с миром или нет, и вообще в будущем смогу ли выставлять на всеобщее обозрение отдельные подробности личной жизни, как делал это до того", — признался Сергей.

Сейчас группа "Фиолет" активно гастролирует, в ближайшие дни ее можно будет увидеть на нескольких украинских масштабных фестивалях. На осень они поедут в тур по Украине. Также Сергей Мартынюк планирует выпустить новую книгу, посвященную карантину.

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