Голливудская звезда Киана Ривз поддержал Украину

В Сети появилось фото актера с плакатом "Все буде Україна".

Голливудская звезда Киану Ривз приобщился к тем всемирно известным знаменитостям, которые поддержали Украину.

Так, в Сети активно распространяется фотография, на которой звезда ленты "Матрица" стоит с плакатом "Все буде Україна". Рядом с Ривзом – неизвестные женщины, которые держат этот плакат. Интернет-сообщество предположило, что это поклонницы актера из Украины.

Отметим, что уже многие звезды выразили Украине свою поддержку. Кто словом, кто делом. Так вот звездные супруги Мила Кунис, родом из Черновцов, вместе с мужем Эштоном Кутчером собрали на помощь Украины 30 млн долларов, из которых 3 млн пара пожертвовала лично.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов, Дэвид и Виктория Бекхэмы – более 1 млн. Отметим, что Дэвид Бекхэм также предоставил на день в свободный доступ свою многомиллионную страницу в Instagram врачу из Украины, которая могла таким образом рассказать многим людям во всем мире, как пострадавших во время обстрелов оккупантов, лечат в бомбоубежищах.

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