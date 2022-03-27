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Голливудская звезда Киана Ривз поддержал Украину

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Голливудская звезда Киана Ривз поддержал Украину

Associated Press

В Сети появилось фото актера с плакатом "Все буде Україна".

Голливудская звезда Киану Ривз приобщился к тем всемирно известным знаменитостям, которые поддержали Украину.

Так, в Сети активно распространяется фотография, на которой звезда ленты "Матрица" стоит с плакатом "Все буде Україна". Рядом с Ривзом – неизвестные женщины, которые держат этот плакат. Интернет-сообщество предположило, что это поклонницы актера из Украины.

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Отметим, что уже многие звезды выразили Украине свою поддержку. Кто словом, кто делом. Так вот звездные супруги Мила Кунис, родом из Черновцов, вместе с мужем Эштоном Кутчером собрали на помощь Украины 30 млн долларов, из которых 3 млн пара пожертвовала лично.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов, Дэвид и Виктория Бекхэмы – более 1 млн. Отметим, что Дэвид Бекхэм также предоставил на день в свободный доступ свою многомиллионную страницу в Instagram врачу из Украины, которая могла таким образом рассказать многим людям во всем мире, как пострадавших во время обстрелов оккупантов, лечат в бомбоубежищах.

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